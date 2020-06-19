Aksaray'daki fabrika yangını 26. saatinde halen sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aksaray'daki fabrika yangını 26. saatinde halen sürüyor

Aksaray'da yonca deposu ve yem fabrikasında çıkan yangını 26 saattir söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aksaray'daki fabrika yangını 26. saatinde halen sürüyor
19.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:50

Aksaray'da yonca deposu ve yem fabrikasında çıkan yangını 26 saattir söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Aksaray'ın Yenikent beldesinde bulunan bir yem fabrikası ve yonca deposunda dün saat 16.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hacı Ali Uğurlu'ya ait yonca deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede yonca deposunu sararken hemen yanında bulunan yem fabrikasına da sıçradı. Fabrika ve depo dünden beri alev alev yanmaya devam ederken, itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 26 saattir süren söndürme çalışmaları ise halen devam ediyor. Yem fabrikası ve özellikle yonca deposu halen alevlere teslim. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 26 saattir olay yerinde yangınla mücadele ediyor.

"İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum, hakkını helal etsinler"

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Başkanlar ve Tarım ve Orman Müdürü fabrika sahibi Hacı Ali Uğurlu ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Burada bir açıklama yapan fabrika sahibi Hacı Ali Uğurlu, "Yangın çıktığında kendim burada değildim. Çalışan arkadaşlar, elemanlar telefon açtı. Merkezdeydim. Geldiğimde zaten alev sarmış her tarafı. Elektrikle alakalı bir şey olduğunu söylediler. Kamera kayıtları mevcut zaten. Onun üzerine hiçbir şey yapamadım. Allah razı olsun öncelikle Aksaray Belediyemizden, civar belediyelerimizden, ilçelerimizden. Gereken itfaiye desteği, donanımlı bir şekilde köpük olsun, diğerleri olsun sabaha kadar. Arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Hakkını helal etsinler" dedi.

"Dün geceden beri var gücümüzle çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Evren Dinçer ise dünden beri Aksaray Belediyesi olarak var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Aksaray'ımızda önemli tarım işletmelerinden yonca faaliyetlerinde bulunan bir işletmemiz dün akşam itibari ile elektrik kontağından kaynaklı olduğu söylenen bir yangında baş başa kaldı. Biz Aksaray Belediyesi olarak bu olumsuz durumu bertaraf etmek adına, yangını söndürmek adına var gücümüzle dün geceden beri çalışıyoruz. Tabi ki böylesine büyük işletmelerin bu denli, böyle bir şeye maruz kalması bizi derinden üzdü. İçerisinde çiftçimizin birçok malı vardı. İnşallah biz belediye olarak bu yaranın sarılması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.

Halen alevlere teslim olan yem fabrikası ve yonca deposundaki yangının tamamen söndürülmesinin birkaç günü bulması tahmin ediliyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi Haber
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Haber
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Necip Uysal, 'kilo aldı' diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Türk Alman Bursa
Şu an buradasınız: Aksaray'daki fabrika yangını 26. saatinde halen sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 18:56:12. #1.15#
title