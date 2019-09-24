24.09.2019 00:31

Aksaray'da ziraat odası ve tarım orman ekipleri çiftçiler için birleşti

AKSARAY - Aksaray'da Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarının başlaması ile birlikte çiftçilere kolaylık sağlamak amacıyla yola çıkan Ziraat Odası Başkanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bir çatı altında birleşti.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da 2020 yılı ÇKS kayıtlarının başlaması ile birlikte çiftçilerin tek kurumda tüm işlemlerini yapabilmeleri için yola çıkan Ziraat Odası Başkanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü bir çatı altında birleşerek çiftçilere hizmet vermeye başladı. Daha önce ziraat odası ve tarım ve orman müdürlüğü arasında gidip gelmeleri ortadan kaldırmak amaçlı verilen hizmette, ziraat odası başkanlığında oluşturulan odada 7 Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile 8 Ziraat Odası Başkanlığı personeli çiftçilere hizmet veriyor.

"Eskiden perişandık, şimdi iyi oldu"

Çiftçi Salih Kılıç önceden perişan olduklarını belirterek, "Şimdi çok iyi oldu. Eskiden perişandık. Ta aşağıya gidiyorduk. Yürüyemiyordum ben, şimdi otobüsle gelip şurada iniyorum buraya geliyorum. Bütün işlerim burada yapılıyor" diye konuştu. Çiftçi Yaşar Öztürk ise, "İyi, ok güzel. Bu düzen bu şekil devam ederse iyi. Buraya geliyorduk, buradan oraya gidiyorduk. Şimdi oraya gitme işi bittiği için burada biraz zamandan tasarrufumuz var. Şimdi aşağıda yaptırıyoruz, yukarıda işin bitiyor" şeklinde konuştu.

"Amacımız çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak"

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, amaçlarının çiftçilere yardımcı olmak ve onların işlerini kolaylaştırmak olduğunu belirterek, "Aksaray Ziraat Odasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte üreticilerimize ÇKS kayıtları kapsamında 3 ay 2 kurumu birleştirip üreticilerimize hizmet veriyoruz. Üreticilerimizin rahat ve kolay hizmet alabilmesi için, 2 kurum arasında gidip gelmemeleri için ve dışarıda evrak işlerini ziraat odasında kolay bir şekilde yapıyoruz. İl tarım müdürlüğü ile ziraat odasının arası yaklaşık 3 kilometre. Tabi ÇKS yaptıran üreticilerimiz de 50 yaş üzerinde olduğu için aradaki mesafeyi kısaltmak istedik. Daha rahat, daha kaliteli hizmet verebilmek için ziraat odasında hizmet vermeye başladık. Yaklaşık 20 bine yakın kayıtlı çiftçimiz var ve ziraat odamızın elemanları aşağıda hem fotokopi, hem evrak doldurma konusunda olsun yardımcı oluyorlar. Geçmiş yıllarda üreticilerimiz sırf bu iş için arzuhalciye gidiyor ve ciddi paralar ödüyordu. Biz burada tüm işlerini hallediyoruz" ifadelerini kullandı.

"7 personelimiz ile ziraat odasında birleştik"

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, "2020 yılı ÇKS işlemlerine sayın valimizin himayesinde ziraat odamızda başladık. Burada çiftçilerimiz ziraat odasına geliyor, dosyalarını veriyorlar ve il müdürlüğümüze gelmeden bütün iş ve işlemleri burada yapılıyor. 7 tane personelimizi buraya görevlendirdik. Bu personellerimiz 31 Aralık tarihine kadar ÇKS dosyalarını alıp bütün çiftçilerimizin işlemlerini yapacaklar. 31 Haziran'a kadar ÇKS'miz devam edecek. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında da güncellemeler yapılacak. Amacımız çiftçimiz 2 tarafta da yorulmasın diye burada bu düzeni kurduk" dedi.

Kaynak: İHA