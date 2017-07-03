Aksaray'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, E90 karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali kavşağında, henüz belirlenemeyen nedenle 5 aracın karıştığı zincirleme kazasında Nazlı (35), İsmail (12), Barış (9), Cemile (43), Doğanur (3), Savaş Çoban (44) ile Elif (19) ve Mustafa Filikçi (34) yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.