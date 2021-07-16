Aksaray'da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksaray'da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Aksaray'da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Almanya'da yaşaşan Ali İhsan Çomuk (55) ve eşi Elmas Çomuk (56) öldü, 6 kişi yaralandı.

AKSARAY'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Almanya'da yaşaşan Ali İhsan Çomuk (55) ve eşi Elmas Çomuk (56) öldü, 6 kişi yaralandı.  

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yeşilova Beldesi yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Almanya'dan memleketi Aksaray'a gelen ve ailesiyle yemeğe giden Ali İhsan Çomuk (55) yönetimindeki 68 KL 339 plakalı otomobil, karşı yöndün gelen düğün konvoyundaki Burak Akbulut (20) yönetimindeki 68 BG 425 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada konvoydaki Yasin Sert (27)  yönetimindeki 68 ABC 027 plakalı otomobil de Burak Akbulut'un aracına çarptı. 

Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerin demir yığını haline dönüştüğü kazanın anrdından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Ali İhsan Çomuk ve eşi Elmas Çomuk olay yerinde yaşamını yitirirken araçta bulunan Elmas Çomuk (71), Hüseyin Bildirici (26) ve Osman Bildirici (55) ile diğer sürücüler Yasin Sert, Burak Akbulut ve Ahmet Asal (20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.  

?


Aksaray'da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Aksaray'da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Aksaray'da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Aksaray'da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Aksaray'da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Aksaray'da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Aksaray'da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Aksaray'da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Aksaray'da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel) Felaketin boyutunun Almanya'da çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel) Felaketin boyutunun Almanya'da çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında."
Endonezya'nın Batı Kalimantan açıklarında fırtına sebebiyle birçok balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi öldü, 47 kişi kayboldu.
Endonezya'nın Batı Kalimantan açıklarında fırtına sebebiyle birçok balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi öldü, 47 kişi kayboldu.
Son dakika haberleri: Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
Son dakika haberleri: Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Meral Akşener İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Serra Arıtürk
Spor Mesut Özil Burak Elmas Alper Yılmaz Gökhan Gönül Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aksaray'da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 22:38:58. #1.16#

title