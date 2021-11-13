Son dakika haberleri... AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ AĞIR, 8 YARALI

AKSARAY'da aynı yöne giden 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi'nde meydana geldi. Sinan Önemli (20) yönetimindeki 68 EH 272 plakalı otomobil, yol kenarında duran 2 araca çarptı. Arkadan gelen 3 otomobil de kazaya karıştı. Bu otomobillerden biri savrulup, yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Hakyol'a (20) çarptı. Zincirleme kazada Kezban Avan (37), Emine Anıl (21), Emin Rıza Pişkin (21), Sinan Önemli (20), Samet Hakyol, Yasin Bayram Anıl (17), Hatice Topaç (40) ve Muhammed Said Demirbaş (26) yaralandı.

Yaralılar çağırılan sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Samet Hakyol'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.