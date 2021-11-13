Son dakika haberleri... AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ AĞIR, 8 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ AĞIR, 8 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre AKSARAY'da aynı yöne giden 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

AKSARAY'da aynı yöne giden 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi'nde meydana geldi. Sinan Önemli (20) yönetimindeki 68 EH 272 plakalı otomobil, yol kenarında duran 2 araca çarptı. Arkadan gelen 3 otomobil de kazaya karıştı. Bu otomobillerden biri savrulup, yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Hakyol'a (20) çarptı. Zincirleme kazada Kezban Avan (37), Emine Anıl (21), Emin Rıza Pişkin (21), Sinan Önemli (20), Samet Hakyol, Yasin Bayram Anıl (17), Hatice Topaç (40) ve Muhammed Said Demirbaş (26) yaralandı.

Yaralılar çağırılan sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Samet Hakyol'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri... AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ AĞIR, 8 YARALI

Son dakika haberleri... AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ AĞIR, 8 YARALI

Son dakika haberleri... AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ AĞIR, 8 YARALI

Son dakika haberleri... AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ AĞIR, 8 YARALI

Son dakika haberleri... AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ AĞIR, 8 YARALI

Son dakika haberleri... AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ AĞIR, 8 YARALI

Son dakika haberleri... AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ AĞIR, 8 YARALI

Feci kazada kahreden detay! Ara tatilde ziyarete gittiği dedesiyle yan yana can verdi

Feci kazada kahreden detay! Ara tatilde ziyarete gittiği dedesiyle yan yana can verdi

 Son dakika haberleri! Kazada ölen 2 kişi, asli kusurlu bulundu

Son dakika haberleri! Kazada ölen 2 kişi, asli kusurlu bulundu

 Hayatının baharındaydı! Menfeze düşen otomobilde can veren İrem öğretmen yasa boğdu

Hayatının baharındaydı! Menfeze düşen otomobilde can veren İrem öğretmen yasa boğdu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title