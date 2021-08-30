AKSARAY'DA ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI
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AKSARAY'DA ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı törenle kutlandı.

AKSARAY'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı törenle kutlandı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Enver Dinçer, protokol üyeleri ve gaziler katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunumundan sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Halk oyunları ekibinin gösterisi sonrası program tören geçişiyle sona erdi.

AKSARAY'DA ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI
AKSARAY'DA ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI
AKSARAY'DA ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI
AKSARAY'DA ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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