Aksaray'da Zabıta Teşkilatının 191. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Aksaray'da Zabıta Teşkilatının 191'inci kuruluş yıldönümü ve Zabıta Haftası nedeniyle Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Baydar öncülüğünde Zabıta Müdürü Engin Et, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hurşit Bozkurt ve zabıta memurlarından oluşan heyet Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti.



Zabıta Müdürlüğü çalışanları, Aksaray Belediyesinin her yönü ile örnek, görev bilinci taşıyan ve tecrübeli bir zabıta teşkilatına sahip olduğunu, zabıta memurlarının günün her saatinde halka hizmet etmek için görevlerini icra ettiğini belirttiler. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da, Zabıta Teşkilatının 191. kuruluş yıldönümü ve Zabıta Haftası nedeniyle kendisini ziyaret eden zabıta personelini tebrik etti. Belediye Başkanı Yazgı, vatandaşların huzurunu sağlayan, verilen görevlerini fedakarca yerine getiren zabıtaların, yerel yönetimlerin en köklü teşkilatı olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamlı hafta dolayısıyla zabıta personelimizin haftalarını kutluyor, sergiledikleri çalışma dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AKSARAY