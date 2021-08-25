Aksaray'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"
Aksaray'ın Eskil ilçesinden Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocukların yüzme öğrenimlerini sağlamak amacıyla "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" hayata geçirildi.
Aksaray'ın Eskil ilçesinden Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocukların yüzme öğrenimlerini sağlamak amacıyla "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" hayata geçirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen projede 6-12 yaş arası çocukların yüzme öğrenmesi amaçlanıyor.
Proje kapsamında ilçede aralık ayına kadar yaklaşık 300 çocuğa yüzme öğretilecek.
Kursa katılan çocuklar yüzme öğrenmek adına ilk kulaçlarını attı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacı Özkan