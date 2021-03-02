Aksaray'da yüz yüze eğitim, seyreltilmiş sınıflarda başladı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, kontrollü normalleşme dönemi kapsamında okul öncesi, ilkokul ile 8'inci ve 12'nci sınıflarda bugün yüz yüze eğitim, seyreltilmiş sınıflarda başladı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, kontrollü normalleşme dönemi kapsamında okul öncesi, ilkokul ile 8'inci ve 12'nci sınıflarda bugün yüz yüze eğitim, seyreltilmiş sınıflarda başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir okullarından uzak kalan öğrenciler, bugün itibarıyla okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştu. Aksaray'da yüz yüze eğitimin seyreltilmiş sınıflarda başladığı Hasandağı Ortaokulu'nun 8'inci sınıf öğrencisi Aybüke Çetinkaya, okula gelip, öğretmen ve arkadaşlarını gördüğünü için mutlu olduğu belirtti. Çetinkaya, "Yüz yüze eğitime döndüğümüz için sevinçliyim. Artık normalleşmenin başlaması liseye ile üniversiteye girecek öğrenciler için eğitimin başlaması iyi oldu. Bu süreçte, uzaktan eğitimden ayrılıp yüz yüze eğitime geçtiğimiz için en iyi verimle ders işleyeceğimizi düşünüyorum. Bir an önce tamamen normalleşmeye başlamak için maske, temizlik ve mesafeye dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı