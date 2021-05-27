Aksaray'da yuvadan düşen şahin yavruları, itfaiye tarafından yerine bırakıldı

Aksaray'da yuvalarından düşen şahin yavruları, itfaiye ekiplerince tekrar yerlerine konuldu.

Aksaray'da yuvalarından düşen şahin yavruları, itfaiye ekiplerince tekrar yerlerine konuldu.

Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin çatısının altına yuva yapan şahinin 3 yavrusunun kaldırıma düştüğünü görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yavruları alarak Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü.

Burada kontrolden geçirilen 3 yavru, itfaiye görevlileri tarafından merdivenle yuvaya ulaşılarak yerine konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut