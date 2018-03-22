Aksaray'da Yüksekten Düşen Genç Yaralandı

Aksaray'da bir inşaatın 3. katından düşen Afganistan uyruklu genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Hamit Mahallesi'nde yapımı süren 7 katlı inşaatın 3. katında çalışan Afganistan uyruklu Hamid Amiri (19) dengesini kaybederek yere düştü.

Mesai arkadaşlarının bildirmesi üzerine Amiri, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.