Aksaray'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor - Haberler
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Aksaray'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Haberler | Güncel

Aksaray'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimlerde devam ederken gece yarısı etkisini artırdı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor

AKSARAY - Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimlerde devam ederken gece yarısı etkisini artırdı.

Aksaray'da gün içerisinde belirli aralıklarla devam eden kar yağışı gece yarısı kentin yüksek kesimlerinde etkisini artırdı. Aksaray Konya, Adana, Ankara ve Nevşehir Karayollarının bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. Birçok araç dörtlülerini yakarak karayolunda seyrederken yüksek kesimlerde bulunan köy ve ilçelerde de kar yağışı etkili oldu. Yerleim yerlerinde yağan kar kartpostallık görüntülere sahne olurken meteorolojiden alınan bilgilere göre kar yağışının gece boyunca devam edeceği ön görülüyor.

Aksaray'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor

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İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Son Dakika Haberleri
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Aksaray'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimlerde devam ederken gece yarısı etkisini artırdı.

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