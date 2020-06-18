Aksaray'da yonca ve yem fabrikasında yangın AKSARAY'da, yonca ve yem fabrikasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

AKSARAY'da, yonca ve yem fabrikasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Yangın, saat 16.30 sıralarında Aksaray- Konya yolundaki Yenikent beldesinde Ali Uğurlu'ya ait yonca ve yem fabrikasında belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler hızla yayılırken, yangını fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA