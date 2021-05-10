Aksaray'da yolcu otobüsünün bagajında yasa dışı yollarla yurda getirilen 30 sincap bulundu
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Aksaray'da yolcu otobüsünün bagajında yasa dışı yollarla yurda getirilen 30 sincap bulundu

Aksaray'da yolcu otobüsünün bagajında yasa dışı yollarla yurda getirilen 30 sincap bulundu
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da, yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde 30 sincap ele geçirildi.

Aksaray'da, yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde 30 sincap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'dan İstanbul'a giden 31 ABT 730 plakalı yolcu otobüsünü, Organize Sanayi Kavşağı'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

Otobüsün bagaj kısmından gelen sesler üzerine arama yapan ekipler, kafes ve kutuların içine gizlenmiş yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 30 sincap buldu.

Ekipler, kafes ve kutuların sahibi Berat D'ye 29 bin 662 lira idari para cezası uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 30 sincap, Hasan Dağı'na bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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