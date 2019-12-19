Aksaray'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 4 yaralı
Aksaray'da yolcu otobüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Aksaray'da yolcu otobüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'den İstanbul'a giden Vedat Kayacı (56) yönetimindeki 27 FN 211 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Adana kara yolunun 20. kilometresinde, park halindeki Erhan Taşan (35) idaresindeki 34 YL 031 plakalı tıra çarptı.
Kazada, sürücü Kayacı ile otobüsteki yolculardan Ahmet Kızıl (29), Döndü Yıldız (68) ve İbrahim Halil Alptekin (37) yaralandı.
Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.