Aksaray'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 4 yaralı
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Aksaray'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 4 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

19.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:44
Aksaray'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 4 yaralı

'da yolcu otobüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

'den 'a giden Vedat Kayacı (56) yönetimindeki 27 FN 211 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Adana kara yolunun 20. kilometresinde, park halindeki Erhan Taşan (35) idaresindeki 34 YL 031 plakalı tıra çarptı.

Kazada, sürücü Kayacı ile otobüsteki yolculardan Ahmet Kızıl (29), Döndü Yıldız (68) ve İbrahim Halil Alptekin (37) yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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