Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 yaralı
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Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Uğur Öztürk (42) yönetimindeki 34 ZZ 4430 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Niğde Otoyolu Gülpınar beldesi yakınlarında, lastiğinin patlaması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürücü ile otobüs personeli Muhyettin Yağız (40) ve Murat İnce (53) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 yaralı
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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