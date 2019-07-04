Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 10 yaralı
Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 73 DK 446 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 57. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 10 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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