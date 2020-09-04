Aksaray'da yolcu otobüsü, kamyonla çarpıştı 4 yaralı
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Aksaray'da yolcu otobüsü, kamyonla çarpıştı 4 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü, kamyonla çarpıştı 4 yaralı AKSARAY'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı.

Aksaray'da yolcu otobüsü, kamyonla çarpıştı 4 yaralı
04.09.2020 07:33 | Son Güncelleme: 04.09.2020 07:37

Aksaray'da yolcu otobüsü, kamyonla çarpıştı 4 yaralı
AKSARAY'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Şanlıurfa'dan İstanbul'a giden Hacı Mehmet Uyuşmaz idaresindeki 63 AS 926 plakalı yolcu otobüsü, kavşakta İbrahim Çetinkaya'nın (43) kullandığı briket yüklü 68 DE 175 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs, refüje çarptı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan, kamyon sürücüsü İbrahim Çetinkaya, yanındaki Ömer Çetinkaya (18) ve otobüsteki yolculardan Ali Rıza Kurnaz (18), Ahmet Ayıkgöz'e (64) sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yolcu otobüsü muavini Adil Ceylan, 29 yolcunun bulunduğunu belirterek, şoförün yanındaki koltukta uyuduğunu, büyük bir gürültü duyduğunu ve koridora düştüğünü söyledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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