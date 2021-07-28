Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2)

OTOBÜS ŞOFÖRÜ: BAŞKA ARAÇ SIKIŞTIRDIAksaray'da, yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan 22 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ: BAŞKA ARAÇ SIKIŞTIRDI

Aksaray'da, yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan 22 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Tedavisi devam eden otobüs şoförü Kerem Özbek'in, jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, "Beni başka bir araç sıkıştırdı ardından direksiyon hakimiyetini kaybettim. Tüm çabalarıma rağmen otobüs kontrolden çıkıp devrildi" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş