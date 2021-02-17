Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2)
17.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:41
18'İ TABURCU, 4'ÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR Aksaray'da, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 22 kişiden 4'ünün tedavisi, kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor.
18'İ TABURCU, 4'ÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Aksaray'da, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 22 kişiden 4'ünün tedavisi, kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor. Diğer 18 yolcu ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ