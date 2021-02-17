Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2)

18'İ TABURCU, 4'ÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR Aksaray'da, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 22 kişiden 4'ünün tedavisi, kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor.

18'İ TABURCU, 4'ÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Aksaray'da, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 22 kişiden 4'ünün tedavisi, kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor. Diğer 18 yolcu ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ