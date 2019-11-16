AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 37 YARALI

16.11.2019 07:26 | Son Güncelleme: 16.11.2019 07:26

AKSARAY-Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.15 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre; İstanbul'dan Mersin'e giden Muzaffer İltaş (25) idaresindeki Mersin Vip firmasına ait 33 DK 060 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, bölgedeki yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre, 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak, vatandaşların da yardımıyla ambulanslara alındı. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, devrilen otobüsün kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Devrilen otobüsten görüntüEkiplerin yaralıları ambulansa taşımasıYaralı detayVatandaşların yardımıyla yaralının taşınması Sağlık ekipleri ve ambulanstaki yaralılardan görüntüKaza yeri, genel ve detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,

Kaynak: DHA