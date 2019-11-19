19.11.2019 23:57 | Son Güncelleme: 19.11.2019 23:59

Aksaray'da yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor

AKSARAY - Aksaray'da akşam saatlerinde oluşan sis gece yarısı etkisini artırarak araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Aksaray'da akşam saatlerinde oluşan ve gece yarısı etkisini artıran sisli hava araç trafiğini olumsuz etkiledi. Kent merkezi adeta sis perdesine bürünürken, karayollarında da yoğun sis etkili oldu. Şehrin üzerini kaplayan sis şehir merkezi ve karayollarında görüş mesafesini yer yer 5 metrenin altına kadar düşürünce vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı. Aksaray - Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir karayollarında sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde de oldukça etkili olan sis nedeniyle trafiğe çıkan araçlar sis lambalarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.

Kaynak: İHA