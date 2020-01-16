Aksaray'da yoğun sis

16.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:55

Aksaray'da sabah saatlerinde etkili olan sis araç trafiğini olumsuz etkiledi.



Sabah erken saatlerde bastıran sis bir süre sonra etkisini artırdı. Kent merkezi adeta sis perdesine bürünürken, özellikle karayollarında görüş mesafesi düştü. Kent merkezinde de görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sisli havada sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı. Aksaray-Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir karayollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Trafiğe çıkan araçlar sis lambalarını yakarak güçlükle ilerleyebildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA