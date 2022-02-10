Aksaray'da yoğun kar nedeniyle bekletilen yolculara çorba ikram edildi - Haberler
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Aksaray'da yoğun kar nedeniyle bekletilen yolculara çorba ikram edildi

AA, Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da yoğun kar nedeniyle bekletilen yolculara çorba ikram edildi

Aksaray'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle otogarda ve dinlenme tesislerinde beklemeyi sürdüren yolculara çorba ikramı yapıldı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle otogarda ve dinlenme tesislerinde beklemeyi sürdüren yolculara çorba ikramı yapıldı.

Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Aksaray-Konya kara yolu çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Aksaray Belediyesi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 15 Temmuz Otogarı'nda ve dinlenme tesislerinde bekletilen yolculara sıcak çorba ikramında bulundu.

Mobil çorba aracından çorba alan yolcular Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür etti.

Öte yandan, kapanan Aksaray-Konya kara yolunu açmak için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

Aksaray'da yoğun kar nedeniyle bekletilen yolculara çorba ikram edildi

Aksaray'da yoğun kar nedeniyle bekletilen yolculara çorba ikram edildi

Aksaray'da yoğun kar nedeniyle bekletilen yolculara çorba ikram edildi

Aksaray'da yoğun kar nedeniyle bekletilen yolculara çorba ikram edildi

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Aksaray, Tragger, kar, Güncel, Haberler

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