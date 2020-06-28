Aksaray'da YKS sınavında veliler sosyal mesafeyi unuttu Aksaray'da YKS sınavında veliler sosyal mesafeyi unuttuAKSARAY'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumuna giren öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav salonuna alınırken, okul önlerinde bekleyen velilerin ise sosyal mesafe kuralına...

Aksaray'da YKS sınavında veliler sosyal mesafeyi unuttu

AKSARAY'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumuna giren öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav salonuna alınırken, okul önlerinde bekleyen velilerin ise sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.

Çiftlik Mahallesinde bulunan Osman Gazi Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde okulun önüne geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen ve elleri dezenfekte edilen öğrenciler, daha sonra üst aramaları da yapılarak sınav salonlarına alındı. Sosyal mesafe kuralını unutan veliler ise polis tarafından sık sık uyarıldı.

Kaynak: DHA