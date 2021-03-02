Aksaray'da yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan Aksaray'da, okul öncesi, ilkokullar ile 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan Aksaray'da, okul öncesi, ilkokullar ile 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başladı.

Erken saatlerde okula gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre okul önünde İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflara alındı.

Vali Hamza Aydoğdu, kent merkezindeki Hacı Mustafa Demir İlkokulunu ziyaret ederek törene katıldı.

Aydoğdu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kademeli normalleşmeye geçişle birlikte alınan karar doğrultusunda Aksaray'da okul öncesi, ilkokullar ile 8 ve 12. sınıfların eğitim öğretime başladığını söyledi.

Vaka sayılarıyla Aksaray'ın çok yüksek riskli iller arasında bulunduğunu belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak çocuklarımızın okulda kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aksaray'da çok ciddi tedbirler aldık. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz okulda oldukları için çok mutlu. Bu mutluluğu devam ettirebilmemiz için hep birlikte kurallara uymalı, uymayanları da hep birlikte uyarmalıyız. Mavi rengin Aksaray'a yakışacağını düşünüyorum. Biz ne kadar kurallara uyarsak çocuklarımızı da eğitim ve öğretimin içinde tutmuş olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak