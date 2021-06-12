Aksaray'da' Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi' hayata geçirildi
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Aksaray'da' Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi' hayata geçirildi

Aksaray'da' Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi' hayata geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aksaray Bisiklet Festivali, "Yeşil bir Aksaray için pedallıyoruz" sloganı ile başladı.

Aksaray Bisiklet Festivali, "Yeşil bir Aksaray için pedallıyoruz" sloganı ile başladı. Festivalde, Aksaray Belediyesi tarafından yürütülen ve Türk Telekom iş birliği ile sürdürülen, Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi hayata geçirildi.

Aksaray Belediyesi, "1'inci Aksaray Bisiklet Festivali" düzenledi. Belediye, festivalin başlamasıyla birlikte, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik eden Türk Telekom iş birliği ile sürdürülen Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi'ni de hayata geçirdi. Festivalin açılışına Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, Aksaray Vali Yardımcısı Yasin Ardıç ile Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız katıldı.

Sağlıklı ve çevre dostu bir ulaşım alternatifi

Verilen bilgiye göre, akıllı ulaşım sistemleri ile akıllı şehir çözümlerini entegre edip yaşam kalitesi yüksek ve güvenli şehirler oluşturulmasına katkı sağlayan Türk Telekom, bu sistemler ile trafikteki zaman kaybını, kaza sayısını ve yol çalışmalarından kaynaklanan gecikmeleri büyük oranda azaltıyor. Aksaray Belediyesi de Türk Telekom iş birliği ile kullanıma sunduğu Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi kapsamındaki hizmetlerle; sağlıklı ve çevre dostu bir ulaşım alternatifi sunuyor. Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi ile vatandaşların bisiklet kiralaması ve en yakın noktaya kiralanan bisikleti iade etmesi mümkün olacak. Ulaşımda sağlanan bu çevreci ve modern yaklaşım ile vatandaşlar sağlıklı, sürdürülebilir çözümlere yönlendiriliyor.

Bisiklet park noktaları takip edilecek

Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi, ilk etapta 9 adet Akıllı Bisiklet İstasyonu ve 100 adet Akıllı Bisiklet ile faaliyet gösterecek. Zamanla kullanımın, istasyon ve bisiklet sayılarının artırılması beklenen projede; bisiklet park noktalarında 3G/4G, Ethernet ve Wifi üzerinden haberleşebilecek ve Akıllı Bisiklet istasyonları kameralar ile de takip edilecek.

Kare kodla bisiklet kiralama imkanı

Esnek bir yapıya sahip olan sistem, kolaylıkla istasyon ekleme ve yer değişimi olanakları sunuyor. Mobil uygulama üzerinden bisiklet kiralama, kullanım geçmişi takibi ve en yakın park noktalarının doluluğu ile ilgili tespit yapılabilen sisteme toplu taşıma kartı entegre edilebilecek ve bu kart üzerinden bisiklet kiralama hizmeti verilebilecek. Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi'nde hem kredi kartı ile hem de park üniteleri üzerinde bulunan kare kod ile bisiklet kiralama yapılabilecek. - AKSARAY

Aksaray'da' Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi' hayata geçirildi
Aksaray'da' Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi' hayata geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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