Aksaray'da yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti - Haberler
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Aksaray'da yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti.

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Eğrikuyu yaylasında Y.A'ya ait çiftlikte çoban olarak çalışan Afganistan uyruklu Ş.A. (22), yem karmak için makinenin üzerine çıktı.

Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip makinenin içine düşerek sıkışan Ş.A. yaşamını yitirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, Afad ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Ş.A'nın cesedi makineden çıkarıldı.

Yapılan incelemenin ardından Ş.A'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çiftlik sahibi Y.A. gözaltına alındı.

Aksaray'da yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti

Yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti

Yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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