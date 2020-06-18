Aksaray'da yem fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Aksaray merkeze bağlı Yenikent beldesindeki yem fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aksaray merkeze bağlı Yenikent beldesindeki yem fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cülle Yaylası'ndaki Hacı Ali Uğurlu'ya ait yem fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ile Sultanhanı ve Eskil ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Bölgedeki bazı çiftçiler de sondaj kuyularından çektikleri suyla söndürme çalışmalarına destek verdi, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Söndürme çalışmalarına katılan Hüseyin Oymak, gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikanın önünden geçtiği sırada yandığını gördüğünü söyledi.

Bölgede çok rüzgar olduğunu ve ekiplerle yangına müdahale ettiklerini belirten Oymak, "İtfaiye bir yandan, bizler bir yandan müdahale ediyoruz. İnsanlık görevimizi yapıyoruz. Alevler bütün fabrikaya sıçradı. Rüzgar olmasaydı bu kadar büyümezdi." diye konuştu.

Kaynak: AA