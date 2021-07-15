Aksaray'da yaz spor okulunun açılışı yapıydı
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Aksaray'da yaz spor okulunun açılışı yapıydı

Aksaray'da yaz spor okulunun açılışı yapıydı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aksaray Belediyesi tarafından çocukların yaz tatillerini eğlenceli bir şekilde hem sportif faaliyetler hem de sosyal faaliyetler eşliğinde geçirmesi için kurulan Yaz Spor Okulu'nun programına katılan Belediye Başkanı Evren Dinçer futbol branşında gol atıp, teniste sayı alarak açılışı yaptı.

Aksaray Belediyesi tarafından çocukların yaz tatillerini eğlenceli bir şekilde hem sportif faaliyetler hem de sosyal faaliyetler eşliğinde geçirmesi için kurulan Yaz Spor Okulu'nun programına katılan Belediye Başkanı Evren Dinçer futbol branşında gol atıp, teniste sayı alarak açılışı yaptı.

Aksaray Belediyesi tarafından özellikle pandemi sürecinde sportif ve sosyal faaliyetlerden uzak kalan gençlerin çeşitli branşlarda spor yapıp bunun yanında değerler eğitimi, gezi, sinema gibi sosyal faaliyetler ile yaz tatilini eğlenceli geçirmeleri için kurulan Yaz Spor Okulunun açılışı Nakkaş Spor Tesislerinde gerçekleştirildi. Veli ve sporcular tarafından karşılanan Belediye Başkanı Evren Dinçer sporculara başarılar dileyerek futbol ve tenis branşındaki sporcularla sohbet etti. Gençlerle hatıra fotoğrafları çektiren Başkan Dinçer geçmiş dönemde kurulan spor okullarında eğitim alarak hem Türkiye genelinde hem de Aksaray ve çevresinde sportif başarılara imza atan gençlerle bir araya geldi. Futbol branşında kaleye gol attıktan sonra Tenis Kortunda yaz döneminin ilk sayısını alan Başkan Dinçer 2021 yaz okullarının açılışını gerçekleştirdi. 500 sporcunun 2 farklı branşta Eylül ayına kadar eğitim alacağı belirtildi.

8-14 yaş arası sporcuların keyif alarak sportif faaliyetlerde bulunacağını belirten Başkan Dinçer, "Bugün yaz spor okulumuzun açılış programındayız. Yaklaşık 500 genç, 8-14 yaş grubu genç arkadaşımız, kardeşimiz bugün hem futbol hem de tenis raketinde belediyemiz bünyesindeki spor tesislerinde bu eğitimleri alacaklar. Yaz sezonunu geçirecekler. 16.30 ila 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek bu faaliyetler, bu sayede Aksaray'daki gençlerimize sportif faaliyeti sevdirme, benimsetme, uygulatma hem de profesyonel anlamda genç sporcuların yetişmesine katkı sunacağını düşünüyorum. Bu tesislerimizde yaklaşık 11 tane eğitmen hocamız olacak. Aksaray'ımızda hem Genç Osman Parkında hem Nakkaş Spor Tesislerimizde bu faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Gençlerimiz çok heyecanlı, çok mutlular onların heyecanına, mutluluğuna ortak olmak istedik. Gayet sevinçliler, onlarda bu enerjiyi gördük. Tabii bu yaz spor okulumuzda sadece sportif faaliyetler olmayacak onu da burada belirtmek istiyorum. Değerler eğitimi, onlar için gezi programları, içerisinde yer alan faaliyetler bu yaz spor okulumuzda olacak. Gençlerimizi hem fiziksel, hem ruhen, hem akıl bedenen gelişmelerine katkı sunmak istiyoruz. Bu faaliyeti de bunun için gerçekleştiriyoruz. Katılım sağlayan, tesislerimizden faydalanan gençlerimize, ailelerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki faaliyetlerimizde artan bir şekilde gençlerimizin coşkusuyla devam edecek" diye konuştu. - AKSARAY

Aksaray'da yaz spor okulunun açılışı yapıydı
Aksaray'da yaz spor okulunun açılışı yapıydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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