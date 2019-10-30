Aksaray'da yaya geçidi çizgileri yenileniyor

30.10.2019 16:09

Aksaray Belediyesi kentin muhtelif noktalarındaki yaya geçidi çizgilerini yeniliyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Atatürk Bulvarı ve yakın zamanda trafiğe açılan Kurtuluş Kavşağı başta olmak üzere kentin bazı noktalarındaki yaya geçidi çizgilerini yenilediklerini söyledi.

Başta okul önleri olmak üzere şehrin birçok noktasında bulunan yaya geçitlerine "Önce Yaya" ikonunun yerleştirildiğini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Yayalara güvenli bir ulaşım imkanı sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Sürücülerimizin daha dikkatli olması için yaya geçidi çizgilerinin bulunduğu noktalara "Önce Yaya" ikonu yerleştiriyoruz. Trafikte yaptığımız bu düzenlemelerin sürücülerimiz için farkındalık oluşturacağını ve oluşabilecek kazaların önüne geçileceğini umuyorum."

Kaynak: AA