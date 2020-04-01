Aksaray'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Aksaray'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Aksaray'da yaşlı adam evinde ölü bulundu Aksaray'da yalnız yaşayan yaşlı adam komşuları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

01.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:32
Aksaray'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Aksaray'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

AKSARAY - Aksaray'da yalnız yaşayan yaşlı adam komşuları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Zafer Mahallesinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Özyön'ün bugün dışarıya çıkmaması üzerine komşuları merak ederek kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine komşuları evin camından bakarak yaşlı adamın yatağında hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen çağrı merkezi olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kapıyı kırarak açtı. Kapının açılması üzerine korona virüs salgını dolayısıyla özel koruyucu kıyafetlerle içeriye giren sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de çevrede inceleme yaptı.

Yaşlı adamın komşusu Sefa Erdil (59), "Buraya bakmaya geldiğimde beti benzi sapsarıydı. Ben onu abim yerine koymuştum. Ben her gün gelip burada çayını yapıyordum, sobasını dolduruyordum. Bugün de biraz geç geldim buna bakmaya. 'Bakkala gideyim de öyle geleyim' dedim. Geldim pencereden baktım kolunu gördüm. Kapıyı çaldım kaldıramadım. Kaldıramayınca öldüğü aklıma geldi. 155'i aradık" dedi. Yaşlı adamın bir süredir sağlık problemleri yaşadığı öğrenildi.

Özyön'ün cansız bedeni Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

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Aksaray'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
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