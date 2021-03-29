Aksaray'da yaşanan kazalar şehir polis kameralarında
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Aksaray'da yaşanan kazalar şehir polis kameralarında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aksaray'da yaşanan kazalar şehir polis kameralarında

Aksaray'da dikkatsizlik sonucu meydana gelen 2 ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.

Kızıyla yaşayan kadının kapısına ölüm tehdidi içeren not, bıçak ve kanlı çarşaf bıraktılar
Kızıyla yaşayan kadının kapısına ölüm tehdidi içeren not, bıçak ve kanlı çarşaf bıraktılar
Kiraladığı araca çakar takıp gezen şahsın polislere tepkisi pes dedirtti
Kiraladığı araca çakar takıp gezen şahsın polislere tepkisi pes dedirtti

Aksaray'da dikkatsizlik sonucu meydana gelen 2 ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.

İlk kaza Gündoğdu Caddesi üzerinde yaşandı. Kalealtı Caddesi'nden gelerek caddeye çıkan otomobil ile caddeden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Diğer kaza ise Coğlaki Kavşağı'nda yaşandı. Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarparak devrildi. 2 kişinin yaralandığı kazada yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

Aksaray'da yaşanan kazalar şehir polis kameralarında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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