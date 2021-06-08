Son Dakika | Aksaray'da yaşanan kazalar MOBESE kameralarında

Son dakika haberi: - Aksaray'da yaşanan kazalar MOBESE kameralarında Aksaray'da elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve MOBESE kameralarına yansıyan kazada çarpışmanın etkisiyle 2 genç savrularak yola düştü.

- Aksaray'da yaşanan kazalar MOBESE kameralarında

AKSARAY - Aksaray'da elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve MOBESE kameralarına yansıyan kazada çarpışmanın etkisiyle 2 genç savrularak yola düştü.

Aksaray'da dikkatsizlik sonucu yaşanan 2 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı. İlk kaza Tacin Mahallesi 100. Caddede yaşandı. Dönel kavşakta meydana gelen trafik kazasında kavşaktan geçmek isteyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken her 2 otomobil de refüje çıktı.

Diğer kaza ise Büyük Bölcek Caddesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Ankara Caddesi'nden Büyük Bölcek Caddesi istikametine seyreden ve kırmızı ışıkta geçen elektrikli motosiklet ile yan yoldan gelen otomobil çarpıştı. Kazada elektrikli motosiklet üzerinde bulunan 2 genç çarpışmanın etkisiyle savrularak yola düştü. İki genç ufak sıyrıklarla kazayı atlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can