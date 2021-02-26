Aksaray'da yaşamını yitiren Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi
Aksaray'da 78 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi emekli polis memuru Uğur Duranoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Aksaray'da 78 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi emekli polis memuru Uğur Duranoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Cumhuriyet Mahallesindeki evinde yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren ve hayatını kaybeden Duranoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından alınarak Somuncu Baba Camisi'ne getirildi.
Duranoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ervah Kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, bazı gaziler, Duranoğlu'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak