Aksaray'da, yaralı tavşan tedavi altına alındı
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Aksaray'da, yaralı tavşan tedavi altına alındı

13.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:02
Aksaray'da, yaralı tavşan tedavi altına alındı

Aksaray'da yaralı olarak bulunan yaban tavşanı koruma altına alındı.

Aksaray'da yaralı olarak bulunan yaban tavşanı koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde çocuklar tarafından bulunan yaralı tavşan, Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Görevliler, yaralı olan ve yürüyemeyen yaban tavşanını tedavi etmek üzere merkeze götürdü.

Tavşanın tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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