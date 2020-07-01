Aksaray'da yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı Aksaray'da yaralı bulunan peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Aksaray'da yaralı bulunan peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Yeşilove beldesinde vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan peçeli baykuşu gördü.

Baykuşun, sol kanadından yaralandığını ve uçamadığını fark eden vatandaşlar, durumu Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen yaralı baykuşun, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA