Aksaray'da yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
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Aksaray'da yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

Aksaray'da yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Aksaray'da yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
25.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:42

Aksaray'da yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Merkeze bağlı Yaprakhisar köyünde bir vatandaş tarlasında hareketsiz yatan kızıl şahin gördü.

Kanadından yaralandığı için uçamayan şahinin yaşadığını anlayan vatandaş, durumu Aksaray Belediyesi ekiplerine haber verdi.

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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