Aksaray'da yaralı flamingolar tedaviye alındı Aksaray'da yaralı halde bulunan 3 flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Aksaray'da yaralı halde bulunan 3 flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde şantiye işçileri uçamayan 3 flamingoyu fark etti. Ayaklarından yaralandığı belirlenen flamingolar işçiler tarafından koruma altına alındı.

Daha sonra durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, yaralı flamingoları tedavisi için Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne teslim etti.

Flamingoların, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA