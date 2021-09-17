Aksaray'da yaralı erguvani balıkçıla tedavi - Haberler
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Aksaray'da yaralı erguvani balıkçıla tedavi

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel
Aksaray'da yaralı erguvani balıkçıla tedavi

AKSARAY'da, inşaat işçisi İbrahim Vurgun tarafından yaralı bulunan erguvani balıkçıl, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedaviye alındı.

AKSARAY'da, inşaat işçisi İbrahim Vurgun tarafından yaralı bulunan erguvani balıkçıl, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedaviye alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, çalıştığı inşaatın avlusunda yaralı erguvani balıkçılı bulan İbrahim Vurgun, Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, elektrik hattındaki kablolara çarpması sonucu kanadından yaralandığı belirlenen kuşu teslim aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen, su ve yiyecek verilen erguvani balıkçıl, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yapılacak tedavisinin ardından doğaya salınacak.


Aksaray'da yaralı erguvani balıkçıla tedavi

Aksaray'da yaralı erguvani balıkçıla tedavi

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri
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