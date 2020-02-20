Aksaray'da yaralı bulunan flamingo tedavi altına alındı
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Aksaray'da yaralı bulunan flamingo tedavi altına alındı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

20.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:55
Aksaray'da yaralı bulunan flamingo tedavi altına alındı

'ın Ortaköy ilçesinde yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

İlçede lokanta işleten Musa Kocagöl, iş yerinin bahçesinde yerde hareketsiz yatan flamingoyu gördü. Kanadından yaralandığı için uçamayan flamingonun yaşadığını anlayan Kocagöl, durumu Aksaray Şube Müdürlüğü ekiplerine verdi.

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen flamingonun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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