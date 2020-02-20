Aksaray'da yaralı bulunan flamingo tedavi altına alındı
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
İlçede lokanta işleten Musa Kocagöl, iş yerinin bahçesinde yerde hareketsiz yatan flamingoyu gördü. Kanadından yaralandığı için uçamayan flamingonun yaşadığını anlayan Kocagöl, durumu Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen flamingonun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.