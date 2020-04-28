Aksaray'da yanmış erkek cesedi bulundu
Aksaray'da boş arazide yanmış erkek cesedi bulundu.
28.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:44
Aksaray'da boş arazide yanmış erkek cesedi bulundu.
İstiklal Mahallesi'nde boş arazide yanmış erkek cesedini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kimliği belirsiz cesedin yanında benzin bidonu buldu.
Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA