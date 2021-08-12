Aksaray'da Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'nda paraşütçü düştü
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Aksaray'da Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'nda paraşütçü düştü

Aksaray'da Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'nda paraşütçü düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonasında Hasandağı'ndan havalanan genç paraşütçü paraşütünün kayalıklara takılması sonucu yaklaşık 100 metre yükseklikten dağlık alana düştü.

Aksaray'da gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonasında Hasandağı'ndan havalanan genç paraşütçü paraşütünün kayalıklara takılması sonucu yaklaşık 100 metre yükseklikten dağlık alana düştü.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksaray'ın Hasandağı bölgesinde Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası kapsamında Hasandağı'ndan havalanan paraşüt pilotu Serdar Taze (28) bir süre havada kaldıktan sonra Aksaray-Adana karayolu üzerinde bulunan Yukarı Dikmen köyü mevkiinde paraşütünün kayalıklara çarpması ve kontrolden çıkması sonucu yaklaşık 100 metre yükseklikten kayalıkların bulunduğu dağlık araziye düştü. Telefon sayesinde yardım isteyen genç paraşüt pilotunun yardımına İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri yetişti. Paraşüt pilotunun konum atması ile UMKE ve AFAD ekipleri kısa sürede paraşüt pilotuna ulaştı. Alanın dağlık ve kayalıklı olması nedeniyle helikopter ambulans talebinde bulunuldu. Kısa sürede Aksaray'a gelen helikopter ambulans konum sayesinde olay yerine yakın ve uygun bir bölgeye iniş yaptı. Yaralı genç paraşüt pilotu kurtarma ekiplerince sedyeyle helikopter ambulansa taşındı. Yaralıyı alan helikopter ambulans Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde bulunan piste iniş yaptı. Buradan ambulansla alınan yaralı paraşüt pilotu Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

Aksaray'da Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'nda paraşütçü düştü
Aksaray'da Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'nda paraşütçü düştü
Aksaray'da Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'nda paraşütçü düştü
Aksaray'da Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'nda paraşütçü düştü
Aksaray'da Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'nda paraşütçü düştü
Aksaray'da Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'nda paraşütçü düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aksaray'da Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'nda paraşütçü düştü - Haberler
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