Aksaray'da yağ tenekeleri içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Aksaray'da yağ tenekeleri içine gizlenmiş 8 kilo 100 gram uyuşturucuyu narkotik köpeği "Bixi" buldu, gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Aksaray-Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yaptıkları yol uygulamasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeği "Bixi"nin tepki vermesi üzerine yağ tenekelerinin içine gizlenmiş 8 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Otomobildeki yabancı uyruklu M.Ş. (39), M.E. (21) ve K.G. (22) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut