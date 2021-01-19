Yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı
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Yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı

19.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:24

Aksaray'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

Aksaray'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, kentte bir haftadır etkisini artırarak sürdüren kar yağışı dolayısıyla yaban hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Hasandağı ve Ekecik Dağı'nda, saman, yonca, sakatat, kuru yemlerden oluşan 10 ton yemi hayvanların görebileceği şekilde ağaç diplerine döktü.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, gazetecilere, Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda yaban hayatına destek sağladıklarını söyledi.

"Doğal dengemizi korumuş oluyoruz"

Son hafta etkisini artıran kar yağışı nedeniyle hayvanların yem bulma konusunda sıkıntı yaşayabileceği düşüncesiyle böyle bir çalışma başlattıklarını anlatan Saklav, şöyle konuştu:

"Hayvanlarımız aç kalmasın, diye yem dağıtma programı düzenledik. Amacımız yaban hayatını korumak ve doğal yaşamlarını sağlamak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kent genelinde yaban hayatını korumak için 10 ton yem dağıttık. Hayvanlarımız bu yemleri yiyerek hayatlarını devam ettirecek. Böylelikle doğal dengemizi korumuş oluyoruz. Yonca, yem bitkileri, yeşil ot, tavuk eti ve sakatat dağıtımı yaptık."

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise her yıl olduğu gibi bu yıl da yemleme çalışması yürüttüklerini anlatarak "Hayvanlarımız doğanın dengesini sağlamak için çok önemli. Hayvanlarımızın beslenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu dağlarımızda yılkı atları var, tilkiler, tavşanlar, kurtlar ve yabani kuşlar var. Bu hayvanlarımız için yemleme çalışmaları yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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