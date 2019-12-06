Aksaray'da veteriner klinikleri denetendi

06.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:34

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren veteriner klinikleri denetlendi.



Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren veteriner kliniklerini denetledi. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav'ın da katıldığı denetimlerde kliniklerinde bulunan tıbbi ürünlerin yanı sıra e-reçete, ilaç takip sistemleri kontrol edildi. Veteriner kliniklerinin gerek fiziki şartları gerek sağlığa uygunluk koşulları denetimde öncelikli konular arasında yer alırken, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, amaçlarının yapılan tüm işlerin yasal çerçeveler içerisinde olmasını sağlamak ve bu kapsamda il müdürlüğü kapsamında bulunan tüm işletmelerin sıkı denetimlerden geçirildiğini kaydetti. - AKSARAY

Kaynak: İHA