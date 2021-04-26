Aksaray'da vatandaşlara Yunus Emre'nin sözlerinin yer aldığı fermanlar dağıtıldı

Aksaray'da, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında Yunus Emre'nin sözlerinin yer aldığı fermanlar vatandaşlara dağıtıldı.

Aksaray'da, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında Yunus Emre'nin sözlerinin yer aldığı fermanlar vatandaşlara dağıtıldı.

Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla, 2021'in UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle de 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Valilik öncülüğünde etkinlikler düzenleniyor.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programda Vali Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Evren Dinçer, Yunus Emre fotoğraf sergisini ve Yunus Emre'nin eşyalarının bulunduğu stantları gezdi.

Aydoğdu, vatandaşlara Yunus Emre'nin sözlerinin yer aldığı fermanları dağıttı.

Vali Aydoğdu, konuşmasında, Yunus Emre'nin bu coğrafyada yaşadığını, büyüdüğünü ve kabrinin de Ortaköy ilçesinde yer aldığını söyledi.

Aksaray'ın önemli değerlerinden birinin Yunus Emre olduğuna dikkati çeken Aydoğdu şunları kaydetti:

"Yunus Emre dünya çapında tanınıyor. Yunus Emre'nin bu coğrafyada yaşadığını inşallah hem tarihi bilgi ve belgelerle hem de tarihi kanıtlarla ortaya koyacağız. Bununla ilgili Aksaray Üniversitesi uluslararası bir sempozyum yapacak mayıs ayında. Aksaray Valiliği ve Belediyesiyle birlikte Yunus Emre Türbesi'nin aslına uygun olarak restorasyonu çalışması başlattık. Biz bir farkındalık oluşturması açısından programlar düzenliyoruz. Biz tarihi değerlerimize Aksaray'ımıza ne kadar sahip çıkarsak dışardaki vatandaşlarımızı da o kadar ikna edebiliriz."

Program vatandaşlara tahinli pide ve "somuncu baba ekmeklerinin" dağıtılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut