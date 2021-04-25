Aksaray'da vatandaşlara atlı kortej ve mehter takımı ile moral konseri
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Aksaray'da vatandaşlara atlı kortej ve mehter takımı ile moral konseri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aksaray'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray Belediyesi tarafından evde kalan vatandaşlara mehter takımı ve atlı kortejle moral konseri verildi.

Aksaray'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray Belediyesi tarafından evde kalan vatandaşlara mehter takımı ve atlı kortejle moral konseri verildi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan vatandaşlara moral vermek için kolları sıvayan Aksaray Belediyesi, atlı kortej ve mehter takımı ile cadde cadde, sokak sokak gezerek konser verdi. Mehter marşının seslerini duyan vatandaşlar balkon ve camlardan kortej geçişini hem izledi hem görüntüledi. Mehter takımı konseriyle vatandaşlara moral verirken, at binen jokeyler ise cadde ve sokaklarda renkli görüntülere sahne oldu. Kortej ve mehter takımı kent genelinde tüm mahalle ve sokaklarda faaliyetini sürdürdü. - AKSARAY

Aksaray'da vatandaşlara atlı kortej ve mehter takımı ile moral konseri
Aksaray'da vatandaşlara atlı kortej ve mehter takımı ile moral konseri
Aksaray'da vatandaşlara atlı kortej ve mehter takımı ile moral konseri
Aksaray'da vatandaşlara atlı kortej ve mehter takımı ile moral konseri
Aksaray'da vatandaşlara atlı kortej ve mehter takımı ile moral konseri
Aksaray'da vatandaşlara atlı kortej ve mehter takımı ile moral konseri
Aksaray'da vatandaşlara atlı kortej ve mehter takımı ile moral konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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