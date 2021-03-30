Aksaray'da vali ve öğrencilerden yaya geçidine 'kırmızı çizgi'

Aksaray'da vali ve öğrencilerden yaya geçidine 'kırmızı çizgi'İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' uygulaması kapsamında, Aksaray'da şerit boyama etkinliği düzenlendi.

Aksaray'da vali ve öğrencilerden yaya geçidine 'kırmızı çizgi'

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' uygulaması kapsamında, Aksaray'da şerit boyama etkinliği düzenlendi. Vali Hamza Aydoğdu da Ankara Caddesi'ndeki yaya geçidinde öğrencilerle şerit boyadı.

Bakanlık projesi kapsamında, yurt genelinde yaya farkındalığı oluşturmak için yaya geçitlerindeki beyaz şeritlerin bazılarını kırmızıya boyama etkinliği düzenlendi. Aksaray'daki şerit boyama etkinliğinde de öğrencilerle birlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Vali Hamza Aydoğdu, Ankara Caddesi'ndeki yaya geçidinde öğrencilerle şerit boyadı. Aydoğdu, "Aksaray'ın gençleriyle birlikte çok güzel bir farkındalık oluşturduk. Hakikaten yayalar kırmızı çizgimiz. Trafikte her zaman öncelik yayaların. Bu durumu çocuklarımıza küçük yaşta öğreterek yayaların ne kadar değerli olduğunu vurguluyoruz. Çocuklarımızla yavrularımızla yürüyüş yaptık, kırmızı çizgimizi çektik? dedi.

Öğrenciler ise kırmızı düdükler çalarak, yaya geçitlerindeki kırmızı çizgi konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı