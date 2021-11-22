Aksaray'da uyuyan eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı - Haberler
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Aksaray'da uyuyan eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da uyuyan eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı

Aksaray'da eşini uyuduğu esnada bıçakla ağır yaralayan koca tutuklandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da eşini uyuduğu esnada bıçakla ağır yaralayan koca tutuklandı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ramazan U. (65), Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi'ndeki evlerinde, uyuyan eşi Sevgül U'yu (51) bıçakladı.

Gürültü üzerine çiftin komşuları polise haber verdi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgül U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ramazan U. emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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